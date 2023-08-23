Во Владивостоке гейзер грязной воды забил из-под земли на Давыдова

Ситуацию прокомментировали в мэрии. Фото: принтскрин видео.

Новый удар стихии обрушился на Приморье, в том числе и на Владивосток. Под натиском непогоды в городе пострадали дороги, которые начали уходить под воду. А в районе Второй Речки на Давыдова образовался фонтан. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Роликом ЧП поделились очевидцы. На кадрах видно, как из-под земли бьет поток воды, которая стремительно заполняет собой всю дорогу. Жители переживают, что ситуация, которая произошла в июне этого года, может повториться. Тогда трасса выглядела так, словно здесь случилось землетрясение.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу мэрии за комментарием:

«О случившемся знаем, бригады дежурят, мониторят ситуацию. Здесь низменная точка, и все потоки стекают сюда. Увести воду можно только в ливневку», – ответили в администрации города.

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