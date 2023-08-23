ВМТП гарантирует портовикам условия труда и достойные выплаты

Олег Кожемяко выступил гарантом соблюдения коллективного договора. Фото: Пресс-служба FESCO

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) заключил с портовиками новый коллективный договор. Он официально закрепляет социальные обязательства ВМТП перед работниками и значительно расширяет гарантии, предоставленные Трудовым кодексом Российской Федерации.

«Транспортная группа FESCO всегда была ориентирована на то, чтобы проводить социальную политику в пользу портовиков, учитывать их интересы и потребности. Для нас благополучие сотрудников и их социальные гарантии по-прежнему остаются одним из самых главных приоритетов при реализации стратегии развития порта», – отметил председатель Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрей Северилов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил гарантом соблюдения коллективного договора. Он отметил его высокую социальную направленность.

«Владивостокский морской торговый порт является важнейшим партнером Приморского края. Благодарю вас, что вы определили направлением своей социальной политики поддержку коллектива. Люди сейчас являются главным ресурсом любой компании, и именно забота о коллективе помогает ВМТП быть безусловным лидером в своей отрасли», – сообщил Олег Кожемяко.

Договор официально закрепляет социальные обязательства ВМТП перед работниками. Фото: Пресс-служба FESCO.

Председатель профсоюзной организации Российского профсоюза докеров ПАО «ВМТП» Антон Вильке поблагодарил Андрея Северилова за отзывчивость и внимание к интересам рабочих:

«Хочу сказать спасибо Андрею Владимировичу за то, что при формировании коллективного договора руководство прислушалось к пожеланиям портовиков. Трудовой коллектив особо оценил закрепленные положения о гарантии сохранения рабочих мест, постоянной занятости и охране труда».

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