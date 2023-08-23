Мазут Примтеплоэнерго в полном объеме находится в закрытых опломбированных надземных емкостях. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

Источник загрязнения почвы нефтепродуктами в селе Покровка Приморского края не относится к деятельности КГУП «Примтеплоэнерго». Об этом сообщил главный инженер предприятия Вячеслав Бабич.

«На объекте проведена инвентаризация топлива: мазут Примтеплоэнерго в полном объеме находится в закрытых опломбированных надземных емкостях, целостность которых не нарушена. Запорно-регулирующая арматура (краны, задвижки) емкостного парка также опломбированы и находятся в исправном состоянии. Для подтверждения факта иного источника загрязнения взят анализ топлива из емкостей Примтеплоэнерго и из загрязненной почвы», – отметил Вячеслав Бабич.

Он подчеркнул, что, несмотря на непричастность к инциденту, Примтеплоэнерго как социально ответственное предприятие проводит активную работу по ликвидации загрязнения территории во взаимодействии с главой муниципалитета: оперативно выставлены боновые заграждения для предотвращения распространения зоны загрязнения, закуплен реагент для сбора нефтепродуктов, в очистке территории задействованы свыше 20 сотрудников предприятия, специализированная техника.

Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

По предварительным оценкам, нефтепродукты из неизвестного источника могли находиться длительное время в глубине почвы и выйти на поверхность в результате проливных дождей. Примтеплоэнерго, которое оказывает услуги теплоснабжения в селе Покровка с 2005 года, подземных топливных емкостей в эксплуатации не имеет.

Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

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