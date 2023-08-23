В Приморье огромный алабай из-за дождя ворвался в чужой дом к людям

Собаку в итоге поймали. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске огромный алабай забежал в чужой дом и перепугал своим лаем людей. Животное в панике из-за дождя и приближающейся воды ворвалось в поисках безопасного места к соседям. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проживающие в доме на Маяковского, 32, встревожились не на шутку. Даже при правильном воспитании алабаи порой могут проявлять агрессию, особенно к незнакомцам. Ведь эту породу специально вывели для охраны скота, таких собак учат защищать и в случае чего пускать в ход пасть с острыми зубами. Люди в истерике позвонили в администрацию, к ним на помощь отправили сотрудников службы отлова «Аристократ».

«В течение часа мы боролись с этим животным. Мне кажется, она весит около 100 килограмм. Собака явно домашняя. Скорее всего, сбежала из-за дождя. Отправили ее пока в приют, очень просим хозяина забрать своего питомца домой», – поделился отловщик.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как неизвестный набросился с дубинкой на одного из сотрудников «Аристократа», когда тот пытался поймать бездомных животных и отвезти в приют.

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