Труп найден у набережной Спортивной гавани во Владивостоке во время ливня

Тело обнаружили в море. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Мертвого мужчину обнаружили очевидцы в море у набережной Спортивной гавани во Владивостоке, о чем стало известно редакции «Комсомольской правды – Владивосток».

В Следственном комитете Приморского края пока не готовы комментировать произошедшее. На место выехали оперативные службы, включая сотрудников полиции. Автор видеоролика за кадром утверждает, что причины смерти мужчины очевидцам неизвестны: может быть, пострадавший упал в воду и ударился, либо утонул во время купания.

Во Владивостоке бушует сильнейший ливень, который, вероятно, и мог стать причиной смерти. Уровень воды в акватории поднялся до опасных отметок. Однако пока это лишь догадки: редакция ждет официального комментария правоохранительных органов.

За минувшие сутки во Владивостоке выпало более 80 миллиметров осадков, однако о травмах и смертях до этого инцидента известно не было. Если вы стали свидетелем ЧП, обратитесь в ЕДДС по номеру 2222-333 или в чат-бот администрации Владивостока.

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