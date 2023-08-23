Криминальная жительница Артема напала на водителя такси

Таксист не растерялся и вызвал подмогу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Артеме женщина не захотела платить таксисту за поездку, но не придумала ничего лучше, кроме как ударить его и попытаться сбежать. Вот только двери были заблокированы, а водитель успел нажать на кнопку тревожной сигнализации, которая была у него установлена в авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю.

Уже через несколько минут росгвардейцы прибыли на помощь. Наглую дамочку задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что буйной пассажиркой оказалась 30-летняя ранее судимая жительница Приморья, которая находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Натворить противозаконных дел она успела во Владивостоке и Уссурийске.

С криминальной особой теперь разбирается полиция. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке женщина напала на инспекторов ДПС. По словам полицейских, нарушительница имела явные признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказалась

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