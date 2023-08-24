Наводнение из-за дождей уничтожило 35 тысяч гектаров урожая в Приморье

В крае введен режим ЧС межрегионального характера. Фото: telegram/gaahmo.

Приморский край потерял от наводнения, вызванного ливнями, более 34,5 тысячи гектаров сои, кукурузы, картофеля, овощей и зерновых культур. Ущерб подсчитали региональные аграрии, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.

«Больше всего сельскохозяйственные культуры пострадали от наводнения в Уссурийском городском округе, Михайловском районе и Хорольском муниципальном округе», – уточнили в ведомстве.

По данным аграриев, уничтожено 21,5 тысячи гектаров сои, картофеля и овощей – по 430 гектаров. Ущерб нанесен более чем 320 хозяйствам края. Потери продолжают считать, более того, циклоны еще не покинули Приморский край. В Уссурийске тем временем отменили фестиваль-агрофорум «День поля».

В Приморье с 15 августа действует режим межрегионального ЧС. Ливни ударили по региону накануне, 23 августа, о чем подробно писала «КП».

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