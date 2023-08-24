В Приморском крае фотоловушка запечатлела леопарда в стиле «Барби»

Леопард. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае одна из фотоловушек национального парка «Земля леопарда» сняла пятнистую кошку в стиле «Барби». Из-за ошибки в цветопередаче редкий хищник предстал перед камерой в розовом цвете, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Благодаря таким кадрам нам удалось сделать важное открытие: в любом цвете дальневосточный леопард выглядит шикарно!» – поделились сотрудники нацпарка.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как уникальные кадры леопарда Тайфуна сделали с помощью фотоловушки в заповеднике «Кедровая падь». Как сообщили в ФГБУ «Земля леопарда», установить личность хищника было несложно. Дело в том, что Leo 12M (по имени Тайфун) имеет уникальный окрас. Отметим, «Кедровая падь» – особо охраняемая территория, призванная сохранить уникальные природные экосистемы. Она открыта с 1924 года, а с 2012 года вошла под управление и опеку ФГБУ «Земля леопарда».

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