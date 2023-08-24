Жительницы Владивостока «угнали коня» с популярного места города

Шахматный павильон. Фото: dvintellect

Во Владивостоке на площадке Семь Сопок, что находится в районе набережной Спортивной гавани, девчонки украли фигуру коня с зоны уличных шахмат. Сначала неизвестные схватили пешку и ушли в туман. Через час вернулись. Принесли ее обратно и забрали фигуру поважнее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Организаторы шахматного павильона АНО «ДВ-Интеллект» негодуют. По их словам, такое впервые случилось за два года существования объекта.

«В шахматы с удовольствием играют дети и фотографируются родители. Это место любят гости и жители Владивостока, а без единственной украденной фигуры играть становится невозможно».

Ценительниц шахматных фигур просят вернуть то, что им не принадлежит, на место. Иначе запись с видеокамер обнародуют и предоставят полиции.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как жители Находки возмутились появлением возле будущего торгового центра нагой античной статуи. К тому же та появилась рядом со скульптурой Петра и Февронии – символом любви и семьи. В мэрии на жалобы якобы не отреагировали, и жители вышли из ситуации своеобразным способом – оторвали «яблоко раздора» у статуи.

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