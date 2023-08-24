Лимит не исчерпан: Борис Кубай – о тайфунах в Приморье

Над регионом сформировалась тропосферная ложбина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшим днем Приморье атаковал очередной циклон, следующий удар стихии ожидается 25 августа. Жители края интересуются, закончится ли непогода и когда это произойдет. Однако у главы Примгидромета Бориса Кубая неутешительный прогноз для людей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптика, над регионом сформировалась тропосферная ложбина, из-за чего над Желтым и Японским морями зарождаются волновые циклоны, которые идут на Приморье.

«Лимит на мощные ливни не исчерпан. После непогоды 22 и 23 августа 24-го числа наблюдается передышка, а также накапливаются силы для новой порции дождей, которые обрушатся на край 25-го числа», – рассказал Борис Кубай.

Синоптик добавил, что 26 и 27 августа погода должна наладиться, но в период с 28 по 30 августа в Приморье вновь ворвутся проливные дожди, которые вызовут резкие подъемы уровней воды в реках.

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