«Вкусно – и точка» обслужила более 5 миллионов гостей на Дальнем Востоке

«Вкусно – и точка» год на Дальнем Востоке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Этим летом «Вкусно – и точка» отмечает год своего присутствия на Дальнем Востоке – за это время компания возобновила работу всех предприятий, открыла несколько новых и обслужила более 5 миллионов гостей.

На данный момент в регионе работают уже тринадцать предприятий сети: шесть во Владивостоке, четыре в Хабаровске, а также по одному в Уссурийске, Биробиджане и Находке. Самым посещаемым заведением является «Вкусно – и точка» на улице Льва Толстого, 19 в Хабаровске.

Среди меню особой популярностью пользуются бургеры: классические Чизбургер и Чикенбургер, а также культовые Биг Хит, Чикен Премьер и Биг Спешиал. За прошедший год продажи Чизбургера в регионе превысили 358 тысяч, а Чикенбургера – 319 тысяч. Кроме этого, жители Дальнего Востока по достоинству оценили куриные Наггетсы – было продано более полумиллиона порций!

В каждом городе присутствия сети на Дальнем Востоке расположены предприятия с уникальной системой двусторонних терминалов в зоне автораздачи – для право- и леворульных автомобилей. Такое решение было разработано специально для жителей Дальнего Востока. В среднем, каждое из пяти предприятий с автораздачей в регионе обслуживает более 1 000 машин в день, а самым популярным временем для заказа среди автомобилистов является интервал с 18 до 19 часов.

В компании отмечают, что в этом году для получения заказов на автораздачу приезжают не только на автомобилях, но и на велосипедах и самокатах. Это стало возможным, благодаря новым поправкам в ПДД, относящимся к СИМам.

«С уверенностью можно сказать, что прошедший год на Дальнем Востоке оказался для нас продуктивным. Мы успешно возобновили работу, открыли несколько новых заведений, расширили команду, представили долгожданные новинки в меню и, главное, узнали наших гостей еще чуть ближе. И мы не намерены сбавлять темп: до конца текущего года мы планируем открыть первое предприятие в новом городе – Комсомольске-на-Амуре, а также запустить работу еще одной точки во Владивостоке», – говорит Захар Гордеев, управляющий предприятиями на Дальнем Востоке.

Важным достижением «Вкусно – и точка» за прошедший год на Дальнем Востоке стало развитие сотрудников предприятий. На данный момент в предприятиях сети в регионе работают уже более 650 человек, 80 из которых получили повышение в этом году. Кроме этого, компания также продолжает активную работу с «Мультименю-ДВ» – первым местным поставщиком на Дальнем Востоке, который поставляет в предприятия «Вкусно – и точка» томаты, салат Айсберг и свежий лук.

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О компании «Вкусно – и точка»

«Вкусно – и точка» – ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 64 субъектах РФ. Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 860 точек сети.