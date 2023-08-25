Зеленая набережная со скейт-парком и новая поликлиника появятся в Находке

На набережной возвели памп-трек и скейт-парк. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил с рабочим визитом Находкинский городской округ 23 августа. Спектр тем, которые обсудил глава региона во время поездки, обширен: это и реализация нацпроектов, и проекты по благоустройству города. Рассказываем о нескольких работах, которые ведутся в Находке, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Особое значение проектировщики уделили озеленению общественного пространства у озера Соленого. Грамотно подобранные породы кустарников со временем сделают набережную одним из самых зеленых мест города. Олег Николаевич высоко оценил масштаб и темпы благоустройства территории.

«Обустройство этой набережной – большая программа, инициированная находкинцами. Здесь гармонично вписался храм, памятник, спортивные объекты, которые интересны молодежи. Такие проекты украшают города, это важно и нужно делать, и краевые власти помогают в их воплощении, в том числе, финансированием», – заявил глава.

Стройка идет полным ходом. Фото: Правительство Приморского края

Размеры будущей набережной внушительные – почти 26 тысяч квадратных метров. Уже сделаны площадки для игры в теннис и «городки», оборудован скейт-парк, памп-трек. Площадки порадуют и любителей, и профессиональных спортсменов: сделаны добротно, по всем требованиям. Это подчеркнул мэр Находки Тимур Магинский.

Проверил Кожемяко и возведение новой поликлиники – это было давнишней просьбой жителей. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий доложил, что строительно-монтажные работы на объекте идут интенсивно. Задача строителей, отметил Олег Николаевич, плавно перейти от строительства поликлиники к обустройству стационара на 419 мест. План – закончить к 2025 году, однако подрядчик рассчитывает успеть до конца 2024 года. Врачи здесь смогут принимать до 300 пациентов в день.

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