Энергетики ДРСК устраняют локальные повреждения на своих объектах в условиях непогоды

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») контролируют работу энергообъектов в условиях непогоды и устраняют локальные повреждения на линиях электропередачи в Приморье.

Энергетики Приморских электрических сетей ночью и утром 25 августа фиксировали локальные отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах края. В настоящее время бригады проводят осмотр двух линий электропередачи в Партизанском городском округе для восстановления электроснабжения в с. Залесье и Мельники. Также без электроснабжения остались потребители с. Занадворовка, Кравцовка, части с. Барабаш и Овчинниково в Хасанском округе, а также часть потребителей ЗАТО Фокино. Электроснабжение в этих населенных пунктах планируется восстановить в течение нескольких часов.

Нарушенное сегодня утром электроснабжение части г. Владивостока из-за отключения оборудования на подстанции Голубинка было полностью восстановлено в течение двух часов. Также повреждения на своих объектах по г. Владивостоку устраняют специалисты МУП «ВПЭС». На остальных территориях Приморья электроснабжение от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме.

Сегодня в Приморье в течение дня погоду будет определять циклон. Дожди разной интенсивности будут идти на территории всего региона. Ветер северный умеренный, до сильного.

В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, который был продлен в связи с ожидаемыми сильными ливнями на территории Приморского края. Для этого в филиале в готовность были приведены бригады, необходимое количество специальной, автомобильной техники и аварийного запаса. Энергетики ДРСК также следят за паводковой ситуацией.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период неблагоприятных погодных условий быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.

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