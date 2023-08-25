Ледовая арена в Находке готова на 90%

Сдать каток необходимо к началу ледового сезона. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В среду, 23 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Находкинский городской округ, чтобы проконтролировать строительство объектов, которое началось в рамках нацпроектов. Глава края побывал на площадке крытого тренировочного катка, который готов уже более чем на 90%, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Каток строят по программе «Спорт – норма жизни» проекта «Демография». По словам Губернатора Приморья, сдать его необходимо к началу ледового сезона, то есть в октябре.

«Дети здесь должны тоже заниматься, нужно выработать единую программу подготовки», – отметил глава края.

Побывал губернатор и в детской спортивной школе «Приморец». Здесь благодаря краевому бюджету отремонтируют вентиляцию в бассейне, работы должны завершиться уже в следующем году.

Здесь же реализуется программа «Плаванье для всех», подробнее о ней рассказала спортшколы Оксана Володина:

«На базе муниципальных учреждений мы проводим бесплатные занятия. В августе мы провели в пришкольных лагерях четырех школ теоретические занятия. С сегодняшнего дня возобновляем занятия для воспитанников детских садов».

В поселке Ливадия в Находке заработал инновационный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, трибуны, в которых поместятся 100 человек, волейбольную и баскетбольную площадки.

Тренажеры в физкультурно-оздоровительном комплексе в Находке. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«В крае появляется все больше спортивных объектов: во Владивостоке, Большом Камне, в Смоляниново, и здесь, в Ливадии. Нужно стремиться к тому, чтобы такие площадки становились точками притяжения для молодежи. Этот ФОКОТ должен прослужить не год и не два, а как можно дольше», – поделился Олег Кожемяко.

На протяжении всего времени, что Олег Кожемяко занимает пост губернатора Приморья, он не прекращает посещать муниципалитеты края. В городах и селах он общается с местными жителями, узнает об их проблемах, а также лично проверяет качество работ на объектах, реализуемых по краевым или федеральным программам.

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