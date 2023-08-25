Школьники Приморья будут учить историю по новому учебнику

Написали учебник Александр Чубарьян, Анатолий Торкунов и Владимир Мединский. Фото: Минпросвещения РФ

Уже с 1 сентября российские старшеклассники начнут учить историю по новым единым учебникам, в Приморье с изданием ознакомился педагог Находкинскинского государственного гуманитарно-политехнический колледжа Виктория Возжова. По ее словам, издание призвано воспитывать патриотизм.

«В учебнике увеличили объем информации по истории Великой Отечественной войны, выделили главы на анализ международных отношений в современном мире. Весь материал выстроен на основах исторической правды, что позволяет формировать у учащихся гордость за прошлое и настоящее народа России. Учебник освещает и самые актуальные вопросы настоящего — научно и крайне корректно введен материал об СВО. История России рассматривается в контексте мировой истории, мировой культуры, достижений науки. Все это поможет достигнуть главной цели — сформировать у ребят чувство патриотизма, гордости и сопричастности к истории нашей страны», – отмечает педагог.

Как утверждает соавтор учебника Александр Чубарьян, издание не политизировано и объективно демонстрирует историческую хронику. Недостатком прошлых версий назвали «европоцентричность», и учители поддержали его в этом.

«Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», – говорит Александр Чубарьян.

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