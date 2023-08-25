Самое интересное начнется после заката: какие фильмы выбрать приморцам в «Ночь кино»?

27 августа в России отмечают День российского кино. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

27 августа в России отмечают День российского кино. По традиции с вечера 26 числа на территории всей страны развернется масштабная акция «Ночь кино». Во всех городах на открытых и закрытых площадках будут организованы бесплатные показы фильмов. Для тех, кто не сможет принять участие в проекте, «Ростелеком» подготовил список популярных фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink.

Рейтинг был составлен на основе предпочтений приморских киноманов за первое полугодие 2023 года.

В категории «Кино» главным хитом стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (6+). За первые полгода на Wink семейная кинолента «с ароматом апельсинов» собрала рекордное количество просмотров. К слову сказать, организаторы кинематографической ночи тоже включили эту картину в список показов.

На втором месте по запросам сиквел российской комедии «Непослушник 2» (12+). На третьей позиции английский триллер «Вышка» (18+). Остросюжетный боевик «Крушение» (18+), снятый по одноименному роману британского писателя Чарльза Камминга, закрепился на четвёртой ступеньке хит-парада. И замкнула пятерку лидеров отечественная военно-историческая драма «Праведник» (12+).

«Действительно, фильм “Чебурашка” такой добрый и теплый, что мы вместе с дочерью смотрели его уже раза три. Wink дает возможность ставить видео на паузу и возвращаться к просмотру в любое удобное время. Не представляете на сколько это удобно, особенно, когда у тебя дети», — поделилась абонент компании «Ростелеком» Светлана Мурзинова.

В категории «Телесериалы» триумфальным стал российский детективный проект, основанный на реальных событиях, «Фишер» (18+). Следом идет еще один тру-кайм — пронизывающий триллер «Мерзлая земля» (18+). На третьем месте новая экранизация истории о советских контрразведчиках, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» — драма «Операция “Неман”» (16+). Также приморские зрители высоко оценили турецкую мелодраму 2020 года «Постучись в мою дверь» (18+). Картина вышла на четвертое место в рейтинге. В первой пятерке оказалась и российская премьера — психологическая драма «Балет» (18+). При этом, интерес к закулисным интригам сериала рос на протяжении всего первого полугодия и по результатам просмотров в июне — картина возглавила зрительский рейтинг.

Акция «Ночь кино» впервые прошла в 2016 году, её организовали Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В этом году «Ночь кино» пройдёт в России уже в восьмой раз.

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