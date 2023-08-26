Жители Уссурийска недовольны качеством продуктов в центре гуманитарной помощи

О просроченных консервах приморцы рассказали в социальных сетях.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пострадавшие от паводков жители Уссурийска пожаловались на местный центр гуманитарной помощи. По словам приморцев, им выдали просроченные продукты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделились приморцы, в центре гуманитарной помощи им дали продукты, срок хранения которых закончился еще в мае и в июле. Информация об этом быстро разлетелась по социальным сетям, а вскоре дошла и до прокуратуры города, которая организовала проверку.
В центр гуманитарной помощи выехала заместитель уссурийского городского прокурора Анастасия Сушкова, чтобы выяснить, исполняются ли требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и соблюдаются ли права потребителей. После проверки, если будут на то причины, ведомство решит, что делать дальше.
Напомним, что для пострадавших от наводнений приморцев в городах Приморья развернули пункты временного размещения. Из-за обильных осадков и большого количества населенных пунктов, в которые нагрянул непогода, в крае ввели режим ЧС федерального уровня.
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