Еще одно панно украсило центр приморской столицы

Работы в рамках туристического кода.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Во Владивостоке стартовали ремонтные работы площади на Адмирала Фокина. И пока специалисты снимают старое покрытие дороги, художники занимаются украшением зданий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в администрации Владивостока, на площади на Адмирала Фокина реализуется туристический код, в рамках которого будет расширена пешеходная зона, появится городская мебель, а парковка останется только по одной стороне улицы. Также здесь установят павильоны для торговли сувенирами и другой продукцией.
Капитальные работы по благоустройству протянутся вплоть до Океанского проспекта.
Но безусловно не ремонт привлекает внимает людей, а панно, появившееся на одном из зданий. Изображение еще не завершено, но, судя по всему, художнику осталось дорисовать малую часть работы.
Новое панно украшает площадь.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Изображение еще не завершено.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Отметим, что в исторической части приморской столицы есть и другие панно. Одно из самых известных – это «Король Миллионки».
В городе есть и другие интересные панно.
Фото: КП – Владивосток
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