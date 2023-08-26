Еще одно панно украсило центр приморской столицы

Работы в рамках туристического кода. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке стартовали ремонтные работы площади на Адмирала Фокина. И пока специалисты снимают старое покрытие дороги, художники занимаются украшением зданий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в администрации Владивостока, на площади на Адмирала Фокина реализуется туристический код, в рамках которого будет расширена пешеходная зона, появится городская мебель, а парковка останется только по одной стороне улицы. Также здесь установят павильоны для торговли сувенирами и другой продукцией.

Капитальные работы по благоустройству протянутся вплоть до Океанского проспекта.

Но безусловно не ремонт привлекает внимает людей, а панно, появившееся на одном из зданий. Изображение еще не завершено, но, судя по всему, художнику осталось дорисовать малую часть работы.

Новое панно украшает площадь. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Изображение еще не завершено. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Отметим, что в исторической части приморской столицы есть и другие панно. Одно из самых известных – это «Король Миллионки».

В городе есть и другие интересные панно. Фото: КП – Владивосток

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