Прокуратура Уссурийска заинтересовалась видео с просроченной гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения

Прокуратура организовала проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уссурийская городская прокуратура разбирается, действительно ли людям, пострадавшим от паводка, выдали просроченные продукты в качестве гуманитарной помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из жителей Приморского края выложил в Интернет видеоролик, на котором он показал консервы с истекшим сроком годности. Автор видео уверяет, эту еду его семье выдали в качестве гуманитарной помощи в специализированном пункте выдачи Уссурийска.

«Заместитель Уссурийского городского прокурора Анастасия Сушкова незамедлительно выехала в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи, организованный на базе молодежного центра «Горизонт». Надзорное ведомство даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и соблюдении прав потребителей», – объяснили в пресс-службе уссурийской прокуратуры.

По результатам проверок, если информация подтвердится, а видео не окажется фейком, прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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