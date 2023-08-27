В Приморье после непогоды без света остается село Глазовка

Дорожники и энергетики устранят последствия непогоды. Фото: Лазовский округ

В Приморье продолжают бороться с последствиями непогоды, которая обрушилась на край 23 и 25 августа. До сих пор без электроэнергии остается село Глазовка, к тому же до него никак не проехать из-за размытых дорог. В администрации Лазовского муниципального округа прошло заседания оперативного штаба, назначили задачи для борьбы с данными проблемами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Также все еще нет проезда в село Валентин. Дорожникам поставили задачу восстановить путь к данному населенному пункту и в село Глазовка. Энергетикам указали на то, что нужно как можно скорее вернуть свет в дома приморцев.

Отметим, что дорожникам также предстоит восстановить объезд на 176 километре Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как жители Уссурйиска пытались спасти свое имущество и животных во время тайфуна KHANUN. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» своими глазами увидел масштаб стихийного бедствия, пообщался с жителями пострадавших от паводка домов и представителями спасательных служб.

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