Во Владивостоке автомобиль разбился всмятку об ограждения подземного перехода

Машина сильно пострадала. Фото: vtoryak.vdk

Во Владивостоке водитель на полной скорости влетел на «Тойоте» в наружную стену подземного перехода на улице Постышева. На месте ДТП разбросаны кирпичи разрушенного строения и стоит смятое в лепешку авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О судьбе рулевого на данный момент ничего неизвестно, также как и неясно пока, в каком он был состоянии, будучи за рулем, и что послужило причиной аварии. Редакция обратилась в пресс-службу МВД Владивостока, чтобы узнать подробности происшествия.

Кадры с места ДТП. Фото: vtoryak.vdk

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке произошло ДТП на Русском мосту. Водитель микроавтобуса врезался в машину городских коммунальных служб. Лобовое стекло автобуса рассыпалось на осколки, бампер разбит всмятку, весь товар, что находился в салоне, разлетелся по дороге. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а вот мужчину, что был за рулем белой Mazda, отправили в тяжелом состоянии в реанимацию.

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