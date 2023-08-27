Волонтеры из КНР помогают в ликвидации последствий паводка в Уссурийске

Центральный рынок Уссурийска приводят в порядок. Фото: Агентство международного сотрудничества ПК

В ликвидации последствий наводнения в Уссурийске помогают волонтеры – жители Китайской Народной Республики. Иностранные гости приняли участие в уборке Центрального рынка, там после непогоды образовался толстый слой мусора и ила, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на агентство международного сотрудничества Приморского края.

Стихийное бедствие, постигшее Приморский край в августе этого года, не оставило равнодушными наших зарубежных соседей и друзей. Отметим, что поддержку в виде гуманитарной помощи пострадавшим оказали Республика Беларусь, Туркменистан и Вьетнам.

Ликвидация последствия непогоды продолжается во многих городах и поселениях региона. Тем временем край готовится к еще одному удару стихии, который прогнозируют синоптики 29 и 30 августа. Поднимутся уровни рек до опасных значений из-за проливных дождей. При этом не исключено, что в ближайшие дни рядом с Токио зародится еще один тайфун. Он может пересечь Хонсю и выйти в Японское море в первой декаде сентября.

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