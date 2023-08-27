Министр ЧС России поручил доставить в затопленные районы Приморья тепловые пушки

Самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек. Фото: принтскрин видео.

Министр ЧС Российской Федерации Александр Куренков поручил доставить в пострадавшие от наводнения районы Приморского края тепловые пушки и другое оборудование, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек. В настоящее время на территории 16-ти муниципальных образований края подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий.

В Артемовском городском округе в трех СНТ подтоплено 130 дачных домов. Отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях. В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек в том числе 37 детей.

27 августа вертолет МИ-8 МЧС России вылетел в Ольгинский округ, чтобы доставить около двух тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населенных пунктов.

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