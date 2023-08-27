Огромные медузы плавают в бухте Аякс во Владивостоке

Медуза. Фото: принтскрин видео.

Эти выходные выдались довольно солнечными во Владивостоке. Жители города 27 августа отправились купаться и заметили огромных медуз в бухте Аякс, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Я увидела сегодня три большие медузы. Кто купается, будьте осторожны. Неприятно будет завершить свой отдых в больнице», – поделился с редакцией местный житель Владислав Титоренко.

Напомним, несколькими днями ранее приморцы в море на Татарской набережной голубую медузу крупных размеров. Морскую обитательницу прибило к берегу, и она покачивалась на волнах на поверхности воды. Научное название этой морской красавицы ропилема. В Японии она считается вкуснейшим деликатесом. По словам сотрудника Института биологии моря ДВО РАН Анатолия Дроздова, этот вид практически не опасен для человека. Но если у вас чувствительная кожа, лучше лишний раз не искушать судьбу. Определить по видео, жива ли медуза, которую нашли приморцы, трудно. Но очевидцы предполагают, что морская красавица мертва.

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