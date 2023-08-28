В Приморье без транспортного сообщения из-за паводков остались 26 сел

В Дальнереченском и Ольгинском округе организовали лодочную переправу. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморском крае на утро 28 августа остаются отрезанными от дорог 26 населенных пунктов – на 10 меньше, чем сутками ранее. Подтоплены 122 жилых дома и больше 900 придомовых территорий, сообщило главное управление МЧС по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прошедшие 23 и 25 августа мощные осадки привели к выходу из берегов рек, подтоплению дорог и населенных пунктов. На утро 28 августа подтоплено 6 участков дорог, отрезаны села Ракитное, Зимники, Пожига, Ариадное, Любитовка, Малиново, Ударное, Савиновка, Вербное, Лобановка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Данильченково, Моряк-Рыболов, Маргаритово, Романовский Ключ, Слинкино, Партизан.

В 20 населенных пунктах подтопленными остаются 32 многоквартирных и 90 частных домов, 918 придомовых участков. В трех СНТ Артемовского городского округа подтоплено 130 дачных домов.

В Дальнереченском и Ольгинском округе организована работа четырех лодочных переправ для перевозки людей и товаров первой необходимости в отрезанные села.

В 22 муниципалитетах края сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В целом в крае установлена ЧС федерального уровня.

Из-за прошедших ливней продолжается подъем воды в среднем и нижнем течении рек края. Остаются подтоплены поймы рек Уссури, Комиссаровка и Малиновка в нижнем течении, Большая Уссурка в среднем и нижнем течении, рек Илистая и Раздольная с притоками, реки Артемовка.

Водность большинства рек больше нормы в 1,9-3,4 раза. В некоторых реках западных и центральных районов воды больше нормы в 4,5-5,2 раза, а в южных районах превышение уровня рек доходит до 7 раз.

Утром 28 августа Примгидромет объявил в крае новое штормовое предупреждение на 29-30 августа. Синоптики прогнозируют в эти дни выпадение от 40 до 140 миллиметров осадков, что составляет от 30 до 80% месячной нормы.

Это может вызвать новую волну паводков – на большинстве рек края прогнозируется подъем воды на 0,5-1,5 метра, при сильных ливнях в верховьях – до 2,5 метра.

Подтопления угрожают Хасанскому, Октябрьскому, Уссурийскому, Шкотовскому, Спасскому, Ханкайскому, Михайловскому, Пограничному, Хорольскому, Красноармейскому, Дальнереченскому и Анучинскому муниципальным образованиям.

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