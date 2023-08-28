Семейный пикник «Родные – Любимые» с мастер-классами и кино пройдет во Владивостоке

3 сентября центральная площадь Владивостока превратится в уютное место для семейного отдыха. Семейный пикник «Родные – Любимые» приглашает жителей и гостей города на творческие мастер-классы, познавательные лекции, семейный кинопросмотр, в игровые зоны и многие другие точки веселья, развития и отдыха!

Спикеры федерального и регионального уровня обсудят с родителями насущные вопросы, в это время дети смогут найти себе занятие по душе – творить своими руками, играть с аниматорами, «плавать» в сухом бассейне, получать новые знания на мастер-классах или посетить аквагримера! И подростки найдут свою точку притяжения, и для малышей найдется занятие в этот день! Возле полезных стендов с актуальной информацией о мерах поддержки взрослые смогут задать важные вопросы специалистам. Всех ждут незабываемые впечатления, а самых активных и любознательных – еще и памятные подарки! Проверить свое везение вы сможете в розыгрыше сувениров, а награды за предварительные конкурсы найдут своих героев на закрытии пикника в 19:00.

Организаторы проекта – Росмолодежь, правительство Приморского края, администрация и Дума города Владивостока. Специальный гость программы – ASAMMUELL.

Встречаемся на пикнике c 12 до 20:30! Приходите всей семьей, докажем, что Владивосток – по-настоящему семейный город!

Вход свободный, предварительная регистрация – по ссылке.

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