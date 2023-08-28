Земля ушла из-под ног: ЧП произошло в приморском городе

Территорию котлована проверит мэрия. Фото: принтскрин видео.

В ЗАТО Фокино ребенок упал в котлован на улице Белашева, рассказали жители Приморья в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, видно, что ребенок стоит на краю, но земля под его ногами проваливается, и он падает в котлован. К счастью, с ним ничего случилось, он смог спокойно выбраться обратно на поверхность.

«Директор «ИКС Фокино» утверждает, что видео старое. Котлован ограждают проволокой и лентой, стоят два дежурных, которые сменяются утром и вечером», – прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации города, добавив, что в ближайшее время мэрия съездит на место.

Отметим, что подобное случилось ранее с другим ребенком, после чего прокуратура и Следственный комитет организовали доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требования безопасности).

ОБНОВЛЕНИЕ 16:28

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, что после падения ребенка в котлован было заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Однако речь идет про первый случай, который произошел 21 августа, достоверность второго видео пока не подтверждена.

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