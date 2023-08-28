«Уссури» и «Океан» поборются за «Динамо-Кубок» Приморского края

Финальная игра пройдет на стадионе «Динамо». Фото: принтскрин видео.

В финал «Динамо-Кубка» приморья по футболу вышли чугуевский «Уссури» и находкинский «Океан». На минувших выходных команда из Находки обыграла соперников из «Востока» со счетом 3:1. А «Уссури» забили решающий гол в матче с владивостокской командой «Анри» и вышли в финаль со счетом 1:0. Финалистам предстоит сразиться за главные призы – 300 тысяч рублей и желанный кубок.

«Первый тайм мы действовали довольно неплохо. На втором играл в чистый футбол, атаковать на таком большом поле задача непростая, поэтому пытались выходить к воротам соперника через пас», – поделился главный тренера «Уссури» Илья Ткачев после матча с «Анри».

Матч, благодаря которому мы узнаем имена победителей «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу (12+) пройдет в воскресенье, 3 сентября, во Владивостоке, на стадионе «Динамо».

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