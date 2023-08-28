Жители Китая массово скупают соль на прилавках Приморья и у себя на родине

Пачки соли в автобусе. Фото: novosti_vdk

Приморцы заметили туристов из КНР у пункта пропуска «Пограничный» с множеством пачек соли. Очевидцы предположили, что наши иностранные гости обеспокоены сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Возможно, они считают, что морская соль из Тихого океана теперь будет загрязнена радиацией и поэтому экстренно закупаются тем, что есть.

В соцсетях пестрят видеоролики о том, как в Китае местные массово скупают морскую соль. Пустые витрины заметили в супермаркетах Шанхая, Пекина и ряда провинций. Отметим, что не так давно Китай еще и приостановил импорт морепродуктов из Японии.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как китаец-контрабандист попытался багажом провести через границу больше тысячи плюшевых игрушек Чебурашки. Необычный груз привлек внимание таможенников. Да и как могут не привлечь внимание семь полипропиленовых мешков, каждый из которых весит больше 10 килограммов.

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