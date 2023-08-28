Смартфоны вытесняют кнопочные телефоны у пользователей Приморья

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Приморцы отказываются от телефонов с простым функционалом и чаще выбирают мобильные устройства с возможностью выхода в интернет. Сейчас доля абонентов МегаФона, которые используют современные гаджеты, увеличилась и составляет почти 70%.

По данным оператора, за последние три года количество абонентов в Приморском крае, перешедших на смартфоны, выросло на 6%. Самым популярным на берегах Японского моря стал корейский бренд Samsung. У него примерно одинаковое количество поклонников среди мужчин и женщин. Смартфоны от китайских производителей Huawei и Xiaomi заняли вторую и третью строчки соответственно. Всего для звонков и выхода в интернет жители Приморья используют около 300 моделей смартфонов.

Кнопочные телефоны выходят из оборота, но в регионе у них остаются свои поклонники. В пятерку популярных моделей попали аппараты компаний Nokia, Samsung, Philips, Fly и Alcatel. Модели финского бренда Nokia продолжают пользоваться вниманием абонентов – от них отказываются реже всего. Динамичнее пользователи расстаются с устройствами от Samsung, за последние три года почти 35% моделей этого бренда без поддержки функции выхода в интернет перестали активно использоваться.

«Расширение покрытия 4G и развитие в регионе телеком-инфраструктуры способствует формированию тренда на вытеснение смартфонами кнопочных моделей. С начала года число любителей быстрой загрузки видео и файлов регионе, которые активировали услугу pre-5G, выросло почти в 4 раза. Среднее потребление интернета у таких абонентов в настоящее время составляет почт 40 гигабайт, что в разы выше, чем у большинства пользователей», – отмечает директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

Для быстрого выхода в интернет в текущем году МегаФон провел модернизацию связи в городах Владивосток, Находка, Фокино, в поселках Липовцы, Хрустальный, Преображение. Также было улучшено качество мобильной связи в крупном дачном поселке Соловей Ключ в пригороде Владивостока.

Тренд на замену кнопочных аппаратов более функциональными моделями зафиксирован и у других операторов. Абоненты Yota в Приморском крае также предпочитают использовать продвинутые гаджеты. Доля владельцев смартфонов составляет 70%, а рост за год составил 3 процентных пункта.

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