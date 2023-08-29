В Приморье поступило более двух тонн гуманитарной помощи после наводнения

Вертолет Ми-8 МЧС доставил в отрезанные водой населенные пункты Милоградово и Моряк-Рыболов хлеб, воду и медикаменты. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае еще 25 августа объявили о федеральном режиме ЧС, в регион ежедневно поступает специальная техника для борьбы с последствиями наводнений, а для людей организовали пункты временного размещения и сборы продуктов и всех необходимых вещей. В край доставили более двух тонн гуманитарной помощи и эвакуировали авиацией МЧС 24 человека, в том числе 9 детей, в Артеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Вертолет Ми-8 МЧС доставил в отрезанные водой населенные пункты Милоградово и Моряк-Рыболов хлеб, воду и медикаменты.

«Вертолет прилетает уже второй день подряд, спасатели работают без сна и отдыха, доставляют в разные населенные пункты необходимую материальную помощь», – поделилась жительница Приморья.

Напомним, ЧС федерального уровня позволит региону быстрее получать денежную и другую помощь от федерального центра, чтобы справиться с последствиями разгула стихии. Выпавшие в крае осадки нанесли серьезный вред жителям многих населенных пунктов, по словам губернатора, пострадали более пяти тысяч домовладений. Повреждены также дороги, огороды, культурные и социальные объекты. Общий ущерб оценили в семь миллиардов рублей.

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