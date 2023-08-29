В Приморье двое мужчин ушли в тайгу и не вернулись домой

Из дома мужчины ушли 24 августа. Фото: telegram/dpscontrolprim.

В Приморье двое мужчин отправились в тайгу 24 августа, но так и не вернулись, хотя обещали быть дома уже 27 числа. Тревогу забили их жены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях появилась информация о том, что Станислав Сукецкий и Анатолий Колесников поехали в тайгу. Куда именно они собирались, мужчины своим женам не сказали, но обычно их путь пролегал в Милоградово в Ольгинском районе. Вернуться они должны были в воскресенье, 27 числа, но к обещанному времени не появились на пороге своих домов, а на следующий день не вышли на работу.

Корреспондент «Комсомолки» обратился к руководителю ПримПоиска Кристине Вульферт, однако к организации никто по поводу пропавших не обращался. Также мы пытались связаться с женщиной, которая сообщила в социальных сетях об исчезновении мужчин, судя по всему, это жена одного из них, но свои комментарии она пока не предоставила.

Между тем в комментариях приморцы пытаются заверить, что поводов для беспокойств нет:

«В Милоградово со стороны Лазо и Ольги проезда не было до 28 августа. Перемыло дорогу, поэтому 27 и не вернулись. Со связью здесь тоже беда».

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