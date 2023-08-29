Названы даты, когда в Приморье запретят продавать алкоголь

Правило распространится на все Приморье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае хоть в некоторых муниципалитетах и перенесли начало учебного года, но День знаний традиционно отпразднуют 1 сентября. В городах тут и там будут мелькать белые банты, букеты цветов и портфели. В связи с этим в регионе в первый день осени запретят продажу алкоголя, спиртосодержащей продукции, в том числе пива и напитков. Изготавливаемых на его основе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сухой закон будет действовать вес день. Отметим, что в новом учебном году за парты сядут 23 652 первоклашки. В этом году набор детей проходил в два этапа. Первый, предназначенный для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для имеющих первоочередное и преимущественное права на зачисление в школы, завершился еще 30 июня.

Второй этап набора начался 6 июля. Он продлится до момента полной заполненности мест и завершится не позднее 5 сентября.

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