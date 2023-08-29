Культпоход для юных приморцев из пострадавших от паводков муниципалитетов устроят 1 сентября

Просветительский проект запустили в Приморье с начала лета. Фото: primorsky.ru

Сюрприз для школьников из пострадавших от паводка муниципалитетов Приморья устроили краевые власти. В День знаний ребята смогут посетить культурные учреждения Владивостока благодаря «Арсеньевской карте». Просветительский проект, инициированный губернатором региона Олегом Кожемяко, призван привить детям любовь к родному краю и воспитать в них патриотизм.

– Ребята, находящиеся сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) Уссурийска, Спасска-Дальнего, Спасского и Михайловского муниципальных районов, а также Октябрьского муниципального округа, побывают на экскурсиях в музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, посетят Ворошиловскую батарею, а еще ознакомятся с экспозициями исторического парка «Россия – Моя история», – уточнила замминистра образования Наталья Василянская.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», проект «Арсеньевская карта» стартовал в Приморье в пилотном режиме с июня. Первыми к познавательной программе присоединились ребята из пришкольных лагерей Владивостока. Зарекомендовав себя и показав востребованность, «Арсеньевская карта» пошла в массы. С июля экскурсии стали посещать дети из Артема и Надеждинского района. Уже в сентябре географию проекта планируется расширить на весь край.

Напомним, из-за сильных ливней и подтопления многих муниципалитетов в Приморье с 15 августа действует режим ЧС регионального характера, а с 25 августа – федерального уровня. Это позволит региону получить дополнительную помощь. В край стянуты силы спасателей из других районов ДФО и оборудование для ликвидации последствий удара стихии. Очередные дожди на край обрушились 29 августа.

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