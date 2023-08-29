Большое горе и невосполнимая утрата: в Приморье погиб в море ветеран Лиги ходьбы «Женьшень»

Сергей Антоненко слева в белой футболке. Фото: Лига ходьбы «Женьшень».

О печальной новости сообщили участники одного из самых известных сообществ Приморья – Лиги ходьбы «Женьшень». Ветеран их дружного состава, доктор технических наук, профессор кафедры кораблестроения и океанотехники ДВФУ Сергей Антоненко трагически погиб. Мужчина купался и разбился о скалы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Это для нас большое горе и невосполнимая утра. Вместе мы ходили в поход в последний раз 9 июля на мыс Вятлина. Ему было 79 лет. О дате и месте прощания расскажем позже», – поделились участники «Женьшени».

Это сообщество на протяжении 30 лет пропагандирует здоровый образ жизни, призывает молодежь и старшее поколение укреплять организм. Каждые выходные зимой и летом люди выходят в пешие походы по приморским маршрутам и всему миру. Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владивостокская Лига ходьбы пошла на мировой рекорд для Книги Гиннесса

Любители пеших походов за время существования общественной организации прошагали больше 40 тысяч километров! Для сравнения - это длина экватора (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.