Во Владивостоке перед началом мощных ливней пропал водолаз

Мужчину ищут с 24 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке уже несколько дней ищут водолаза, который отправился нырять 24 августа в районе острова Путянин (близ бухты Слон) прямо перед надвигающимися сильными дождями. По сей день его местонахождение неизвестно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Волонтеры «ПримПоиска» сообщили, что 24 августа в период с 10 до 11 утра житель Владивостока пропал приблизительно в районе бухты Слон, когда погружался под воду. У пропавшего крепкое телосложение, короткая стрижка. Он был одет в водолазный костюм черного цвета с надписями белого цвета на груди и бедре.

«Просим всех, кто передвигается на водном транспорте или отдыхает в районе острова Путятин на побережье Руднево, Домашлино, Дуная обращать внимание на побережье и воду», – обратились к людям волонтеры.

Пропавший водолаз. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 102 - полиция, 89147212232 – поисковики.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке ночью 26 августа два человека выпало за борт лодки, один так и не выбрался. На данный момент известно, что очевидцы обращались за помощью к местным спасателям. Источник рассказал редакции, что тело до сих пор не нашли. Информацию нашему корреспонденту подтвердили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Уссурийске прямо в луже утонула женщина

Точные причины смерти установят эксперты (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.