В некоторых муниципалитетах Приморья запретят охоту

Охота запрещена. Фото: Архив "КП"

На территории Артемовского городского округа, Хасанского, Шкотовского муниципальных округов и Надеждинского района Приморья запретят все виды охоты. Ограничение будет действовать с 1 по 14 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморья.

Согласно постановлению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, исключение составит лишь охота для регулирования численности охотничьих ресурсов.

«Сам же запрет вводится для обеспечения безопасности общественного порядка и безопасности на объектах проведения официальных мероприятий Восточного экономического форума и на маршрутах передвижения кортежей», – уточнили в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Хасанском районе осудили браконьера, который застрелил косулю в национальном парке «Земля леопарда».

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