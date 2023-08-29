Заползают в дома и на детские площадки: приморский город кишит змеями

Змея. Фото: otvprim_112

Жители Артема бьют тревогу – этим летом все чаще на улицахгорода попадаются змеи. При чем ядовитые. Но если, идя по улице, опасное существо можно обойти, то как быть, когда опасность пробралась в дом? Приморцы поделились видео, как пресмыкающееся ползет по подоконнику их квартиры, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Они заползают в жилые дворы, магазины и даже на детские площадки. Если не принять меры сейчас, то в следующем году гадюк, щитомордников и других ядовитых змей станет намного больше», – беспокоятся жители города.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в поселке Емар ужи заползли людям в квартиры. Они выползли из леса из-за обильных дождей этим летом. Пока еще эти пресмыкающиеся никого не покусали, но люди все равно боятся, а чешуйчатые ведут себя совсем недружелюбно. В одном из роликов, который прислали «Комсомолке», видно, что змея принимает довольно агрессивную стойку, словно пытается защититься, а затем кидается на женщину.

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