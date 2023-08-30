Вспыхнула как спичка: ЧП на трассе в Приморье встревожило жителей

Случилось все на трассе Уссурийск - Пограничный. Фото: telegram/svodka_25.

В Приморье в ночь на 30 августа произошло серьезное ЧП. На дороге по неизвестным причинам вспыхнула фура. О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, случилось все на трассе Уссурийск – Пограничный. Огромные языки пламени стремительно поглотили фуру, не оставив от нее живого места.

По какой причине произошло возгорание, неизвестно. Один из очевидцев на видео предположил, что, возможно, были проблемы с двигателем.

Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.

И пока одни боролись с пламенем, другие пытались справиться с наводнениями. Минувшим днем очередные мощные ливни ворвались в край, затопив на этот раз село Андреевка в Хасанском районе. Из-за непогоды пострадали другие города и села Приморья, в том числе и столица.

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