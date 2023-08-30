Если прогноз подтвердится, Владивосток смоет: чего ждать приморцам от погоды в сентябре

Прогноз на сентябрь. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморского края страдают из-за нескончаемых ливней практически весь август. Люди с придыханием ждут хороших прогнозов погоды, но этого не происходит. Наоборот, приморцам показали график направления на край и Владивосток мощного антициклона в начале сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судя по синоптической карте, 5 сентября на столицу ДФО и регион обрушится мощнейший ливень.

«Если прогноз подтвердится, Владивосток просто смоет в море», – говорит синоптик за кадром.

Жители города и края искренне надеются, что прогноз не подтвердится. Сегодня, 30 августа, в Приморье погоду определяет циклон. Дождь, местами сильный, в отдельных районах очень сильный. Местами гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +20…+25°C.

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