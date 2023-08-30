Энергетики ДРСК восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах Приморья

Непогода принесла немало бед. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») устраняют повреждения на энергообъектах и восстанавливают электроснабжение в населённых пунктах края, вызванные обильными осадками из-за выхода на территорию Приморья активного циклона с районов Желтого моря.

Вечером 29 августа и ночью 30 августа на юге и западе края, местами в центральных районах прошли дожди различной интенсивности. Осадки привели к серьезным повреждениям инфраструктуры – разрушению мостов и дорожного полотна. Также непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пактах южного Приморья. Больше всего осадков выпало в Хасанском округе и Владивостокском городском округе. Проведение аварийно-восстановительных работ в Хасанском округе осложняется отсутствием проездов.

В настоящее время электроснабжение частично нарушено в с. Краскино, Славянке, Барабаше. Проезд отсутствует к с. Андреевка, п. Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей с. Рязановка и п. Ромашка, а также зафиксировано отключение в с. Безверхово. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в с. Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино. К энергообъекту сейчас нет проезда. Для подачи электроснабжения в населенные пункты Хасанского округа энергетики Приморских электрических сетей доставят дизель-генераторные установки.

В Надеждинском районе электроснабжение отсутствует у части п. Соловей Ключ, частично в с. Раздольное и Кипарисово-1. В Шкотовском районе в результате обильных осадков электроснабжение было нарушено у части потребителей г. Большой Камень, с. Подъяпольск и Новороссия.

На остальных территориях электроснабжение от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме. Во Владивостоке отключений оборудования ДРСК зафиксировано не было. На своих объектах также работают специалисты смежных сетевых организаций.

В предстоящие сутки край будет по-прежнему находится в зоне действия циклона. На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности от небольших до сильных ливневого характера с грозами. Во второй половине дня на большей части края сильные дожди сохранятся, наиболее сильные в восточной и местами центральной части края.

Специалисты ДРСК продолжают мониторинг паводковой обстановки, организовано взаимодействие с МЧС, главами администраций муниципальных районов и городских округов, а также со смежными сетевыми организациями. В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности. Для ликвидации нештатных ситуаций подготовлены бригады, спецтехника и необходимые материалы.

Энергетики настоятельно просят жителей края соблюдать правила электробезопасности в паводковый и послепаводковой периоды. От соблюдения этих правил зависят жизнь и здоровье граждан.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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