Горячее водоснабжение в Большом Камне временно прекращено

Примтеплоэнерго сообщает, что горячее водоснабжение для абонентов города Большой Камень временно прекращено по распоряжению администрации города в связи с порывом на магистральном водоводе холодного водоснабжения «Приморского водоканала» и будет восстановлено после устранения водоканалом последствий аварии.

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