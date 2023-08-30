Ремонтная программа Примтеплоэнерго выполнена на 75%

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Как сообщил главный инженер Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич, готовность котельных предприятия составляет свыше 75%, тепловых сетей – 80%. В Арсеньевском филиале котельные готовы на 74,5%, тепловые сети – на 94%, в Артемовском филиале готовность котельных – 86%, тепловых сетей – 91%, во Владивостокском филиале готовность котельных – 83%, тепловых сетей – 98%, в Дальнегорском филиале – 84% и 87% соответственно, в Лесозаводском филиале – 77% и 78%, в Михайловском – 82% и 94%, в Партизанском филиале – 85 и 91%.

На объектах предприятия установлены 12 новых котлов, 246 насосов, 42 единицы тягодутьевого оборудования, свыше четырех тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Заменено более 20 километров тепловых сетей.

«Всего в рамках ремонтной программы будут установлены 24 котла, 56 единиц тягодутьевого оборудования, свыше шести тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры, а также обновлено почти 30 километров теплосетей», – рассказал Вячеслав Бабич.

Также сверх ремонтной программы ведется дополнительное обновление тепловых сетей на современные пластиковые предизолированные трубы нового поколения марки «Изопрофлекс». Заменено свыше семи километров трубопровода. Всего из предизолированного полипластика планируется уложить 10 километров сетей.

«Срок службы пластиковых труб – более 50 лет, они не ржавеют, имеют высокую прочность и максимально сохраняют тепловую энергию при транспортировке теплоносителя», – рассказал Вячеслав Бабич.

По его словам, в рамках подготовки к отопительному периоду на котельных предприятия ведется ремонт оборудования, в том числе проведен капитальный ремонт помещений: восстановлены кровли котельной №2 в с. Вольно-Надеждинское, на котельной №20 в п. Рыбачий, на котельной №16 в п. Барановский, на котельных №5 и №28 во Владивостокском городском округе. Проведен капитальный ремонт экономайзера на Центральной котельной и капитальный ремонт мазутного резервуара Гореловской котельной в г. Дальнегорске. Продолжаются работы по капитальному ремонту котла на котельной №1/31 в п. Новошахтинский, а также текущий ремонт оборудования на объектах предприятия.

В городе Лесозаводске дополнительно к ремонтной программе на котельной №1 ведется установка нового оборудования на сумму порядка 53 миллионов рублей: современного водогрейного котла, самого крупного агрегата подобного типа, горелочного устройства, а также продолжается капитальный ремонт действующего котельного оборудования. Устанавливаемое оборудование позволит обеспечить качественным отоплением свыше шести тысяч абонентов города Лесозаводска.

«Несмотря на погодные условия с обильными осадками и подтоплением некоторых территорий, работы на объектах Примтеплоэнерго выполняются в соответствии с установленным графиком, котельные предприятия и тепловые сети будут подготовлены к началу отопительного периода своевременно и в полном объеме. Качеству подготовки объектов теплоснабжения уделяется максимальное внимание, так как от этого во много зависит успех прохождения отопительного периода», – уточнил Вячеслав Бабич.

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