«Восточный Порт» поддержал спортивные сборы «Тихоокеанский рубеж» в ДОЛ «Шепалово»

Фото: АО «Восточный Порт»

Соревнования по зендокай будо каратэ на Кубок «Восточного Порта» стали кульминацией ежегодных учебно-тренировочных сборов (УТС) «Тихоокеанский рубеж» в лагере портовиков «Шепалово». В этом году к побережью Японского моря в Приморье съехались более 300 участников из краев и областей Дальнего Востока, большинство из них – дети и подростки 6-17 лет.

Фото: АО «Восточный Порт»

С утра до вечера в двух больших шатрах проводились тренировки, мастер-классы по различным видам единоборств под руководством опытных наставников. Как и в предыдущие три года, УТС состоялись при поддержке АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт», реализующего программу социального развития «Спорт». Стивидоры не только приобрели специальное оборудование, но и взяли на себя расходы по пребыванию в лагере детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Фото: АО «Восточный Порт»

АО «Восточный Порт» – яркий пример социально ответственного предприятия. Важной частью социальной политики компании является поддержка спорта, физкультурного движения и здорового образа жизни. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители соревнований самого высокого уровня. Имена многих спортсменов – работников Порта известны далеко за пределами Приморья. Сделать доступным профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Находкинского городского округа – основная задача программы «Спорт», реализуемой в числе 12 программ социального развития Фондом «Восточный Порт».

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