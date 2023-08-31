Ограбил ребенка, приставил нож к горлу: во Владивостоке за несколько часов рецидивист напал на трех человек

Преступника задержали. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке неизвестный подбежал на улице Фастовской к девушке, приставил нож к горлу и стал требовать деньги. Проходящий мимо мужчина увидел этот кошмар и бросился на помощь. Преступник ранил человека, выхватил сумку своей жертвы и скрылся. Творить злодеяния ему оставалось недолго, но он успел напасть на 16-летнюю девочку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На несовершеннолетнюю криминальная личность набросилась на улице Ольховской. Видимо, трофея из сумочки первой пострадавшей ему оказалось мало. Он силой забрал у подростка сумку с телефоном и банковской картой и скрылся в неизвестном направлении.

Девушки написали заявление в полицию, в тот же день по горячим следам преступника задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Владивостока. На него завели серию уголовных дел по статьям «Разбой», «Грабеж» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и отправили в СИЗО.

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