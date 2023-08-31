ДРСК ведет аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в Приморье после циклона

Фото: АО «ДРСК»

Накануне бригады Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») полностью восстановили электроснабжение потребителей в п. Соловей Ключ, в с. Раздольное и Кипарисово-1 Надеждинского района. Также подача электроэнергии возобновлена в г. Большой Камень и части п. Подъяпольское Шкотовского района.

По информации на вечер 30 августа, наиболее сложная обстановка сложилась в Хасанском муниципальном округе. Часть населенных пунктов оказалась отрезана – в муниципалитете размыты дороги, разрушены мосты. В ходе осмотров энергетиками зафиксировано несколько смытых опор линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения осложнены неблагоприятной паводковой обстановкой в муниципалитете. Подача напряжения и включение потребителей на ряде объектах будет возможно после спада воды, ревизии и осмотра оборудования подстанций и ТП. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение в части п. Барабаш и с. Занадворовка.

В настоящее время отсутствует проезд в п. с. Андреевка, п. Витязь и Рисовая падь. Также нет доступа в с. Безверхово, Перевозная, п Приморский. Организовать ремонтные работы в этих населённых будет возможно после восстановления проездов. Электроснабжение также нарушено в с. Рязановка, Ромашка, Береговое, Рыбачий, Нежино. В Андреевку вертолётом доставлена бригада Приморских электрических сетей. Еще одна бригада находилась на месте. Там энергетики занимаются осмотром и поиском повреждений на линиях электропередачи. В наиболее проблемных местах прорабатывается возможность подключения мобильных источников питания – генераторных установок (ДГУ). В Хасанский округ из других подразделений филиала доставляются 4 ДГУ.

Кроме этого, в Хасанский муниципальный округ направлены дополнительные бригады из западного и центрального подразделений, а также бригада Надеждинского РЭС и технические руководители и специалисты Приморских южных электрических сетей.

Специалистами предприятия ведётся общий мониторинг паводковой обстановки, организовано взаимодействие с МСЧ, администрациями районов и городских округов, смежными сетевыми организациями.

Энергетики также настоятельно просят жителей края соблюдать правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От соблюдения этих правил зависят жизнь и здоровье граждан.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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