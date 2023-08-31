В Приморье задержали 16-летнего изготовителя наркотиков

Собранные сотрудниками полиции материалы передали в Следственный комитет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В приморском поселке Лучегорск задержали 16-летнего изготовителя наркотиков. У подростка нашли 484 г растений конопли, 326 грамм другого вида растительного наркотического вещества и 2,5 грамм самодельных запрещенных препаратов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД по Приморскому краю.

Выяснилось, что парень нашел в лесу дикорастущую коноплю и хотел изготовить из нее наркотики для личного потребления. С ним провели профилактическую беседу. Собранные сотрудниками полиции материалы передали в Следственный комитет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как полиция поймала наркомана, устроившего в собственном гараже притон. После задержания в помещении нашли около килограмма наркотиков. Владелец признался, что часто звал к себе в гости друзей, ведь в гараже, по его мнению, было безопасно. Что же – прогадал.

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