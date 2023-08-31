Примтеплоэнерго завершает установку четырех современных модульных котельных в селах Партизанского округа и Лесозаводске

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Четыре автоматизированные модульные котельные устанавливает КГУП «Примтеплоэнерго» в селах Екатериновка и Владимиро-Александровское Партизанского муниципального округа, а также в Лесозаводском городском округе.

Как сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий, работы вышли на завершающий этап: котельные смонтированы, ведется подключение коммуникаций.

По его словам, в селе Владимиро-Александровское идет установка двух автоматизированных котельных для частичного переключения нагрузки с действующей котельной №3/1. Модульные котельные будут отапливать несколько жилых домов, здания школы, дома культуры, краеведческого музея, МФЦ и другие объекты. В селе Екатериновка модульная котельная будет обеспечивать горячим водоснабжением интернат.

Также продолжаются работы по установке модульной котельной в Лесозаводске по адресу ул. Григоренко, 22. Предстоят работы по возведению ограждения и настройке автоматики. Новая котельная будет отапливать многоквартирный дом и ряд социальных объектов.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Все строящиеся модульные котельные будут введены в эксплуатацию до начала отопительного периода.

Как сообщил Владимир Малюшицкий, всего в этом году Примтеплоэнерго планирует установить 12 автоматизированных модульных котельных, две из которых приобретены за счет собственных средств предприятия в рамках инвестиционной программы и десять котельных – за счет краевых субсидий.

«До конца года модульные котельные будут установлены в Артемовском городском округе, селе Ивановка Михайловского муниципального района, селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального округа, на острове Русский Владивостокского городского округа, в селе Игнатьевка Пожарского муниципального округа, три модульные котельные - в Арсеньевском городском округе», – рассказал генеральный директор Примтеплоэнерго.

Всего в рамках краевой программы энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с 2016 года Примтеплоэнерго установлено 181 автоматизированная модульная котельная.

«Практика показала, что такие котельные очень удобны в эксплуатации, надежны, практичны, экономичны, обладают высокой степенью очистки от дымовых газов и почти бесшумны. Автоматика котельных регулирует параметры теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, что позволяет обеспечивать наших абонентов качественным отоплением. В связи с этим мы стараемся максимально заменить на современные модульные котельные изношенные дорогостоящие мазутные объекты и неэффективные угольные котельные», –отметил Владимир Малюшицкий.

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