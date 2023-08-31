Не могут уехать, сидят на чемоданах: жителей Приморья из-за паводков не выпускают из Хуньчуня

Часть туристов застряла в Китае. Фото: @Khitrov_govorit.

Обрушившиеся на Приморье паводки доставили неприятности не только жителям, которые сейчас находятся в крае, но и тем, кто решил отдохнуть в Китае. Часть туристов из-за разрушенной дороги застряла в Поднебесной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что приморцы не могут вернуться домой, стало известно 30 августа. Из-за разрушенной дороги людей попросту не выпускали из Хуньчуня или из пункта пропуска в Краскино. Многие туристы сидели на собственных чемоданах, ожидая, когда им позволят поехать в край.

Позже ситуацию прокомментировал глава агентства по туризму Арсений Крепский, заявив, что для жителей Приморья ограничен въезд в Китай. Отрезан от транспортного сообщения из-за подтоплений пункт пропуска Краскино – Хуньчунь:

«Безвизовые группы переориентируются на выход в КНР через Пограничный. Рекомендуем туристам, которые ещё не приобрели туры, отложить путешествие».

Ситуацию прокомментировал глава агентства по туризму Арсений Крепский. Фото: @Khitrov_govorit.

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