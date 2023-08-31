Может быть дезориентирован: в Приморье с 26 августа ищут пропавшего мужчину

Поиски продолжаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Спасское приморского края из дома 26 августа ушел 30-летний Павел Врагобесов. Мужчина до сих пор не вернулся к родным, пишут, что он может быть дезориентирован, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В последний раз его видели 26 августа. В тот день он ушел из дома по адресу переулок Совхозный и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – рассказали волонтеры «ПримПоиска».

Ростом Павел примерно 174 сантиметра, полного телосложения, волосы темные, карие глаза. Он был одет в голубую футболку с белыми полосками и в темные штаны.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (42352) 2-30-77, 102 или 112 – полиция; 8 924 009 92 21, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

Объявление "ПримПоиска".

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как Следком Приморья раскрыл подробности дела о похороненном в бочке скелете. Ребята из Находки отправились в местный лес и наткнулись на ржавую бочку. Они планировали сдать тару на металлолом и заработать денег, однако содержимое найденного предмета повергло мальчиков в шок. Внутри находились человеческие кости. Выяснилось, что скелет пролежал в бочке около пяти-десяти лет.

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